Divulgação/KCNA - 26.04.2022 Desfile de mísseis durante parada militar para celebrar 90 anos de fundação do Exército da Coreia do Norte

O líder norte-coreano Kim Jong-un prometeu nesta segunda-feira que vai investir no desenvolvimento de armas nucleares . A afirmação foi realizada durante um desfile militar que celebrou os 90 anos de fundação do Exército do país. A parada teve a exibição de tanques e mísseis, incluindo um míssil balístico intercontinental (ICBM), armamento que, em tese, seria capaz de atingir os Estados Unidos.

"As forças nucleares de nossa República devem estar totalmente preparadas para cumprir sua missão de deter a guerra, mas seu uso nunca pode ser confinado a uma única missão. Se alguma força tentar violar os interesses fundamentais de nosso Estado, nossas forças nucleares terão que cumprir decisivamente sua inesperada segunda missão" disse o ditador, conforme a agência de mídia estatal KCNA.

