Reprodução - 23.04.2022 Barco desapareceu no Japão com 26 pessoas a bordo

A Guarda Costeira japonesa confirmou, neste domingo, que ao menos 10 pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação turística no dia anterior e que continua as buscas por 16 desaparecidos. As vítimas são sete homens e três mulheres.

A embarcação transportava 26 pessoas, incluindo duas crianças, quando começou a afundar na tarde de sábado. Desde então são realizadas buscas com aeronaves e barcos de patrulha na região . Nove das 10 vítimas foram encontradas na água ou em rochas próximas, a cerca de 10 quilômetros de onde o barco fez sua primeira chamada de resgate, segundo as autoridades.

O "Kazu I" navegava em águas frias perto da península, num local declarado Patrimônio da Humanidade por sua natureza intocada, quando enviou um pedido de socorro às 13h15 no horário local (03h15 de Brasília), e alertou que estava afundando.

A temperatura da água na área tem estado em torno de 2°C a 4°C nos últimos dias, e ondas altas e ventos fortes foram observados por volta do meio-dia de ontem, segundo a cooperativa de pesca local. Seus barcos de pesca voltaram ao porto antes do meio-dia por causa do mau tempo, disse.

