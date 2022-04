Reprodução/Ansa - 22.04.2022 Le Pen e Macron disputam novamente segundo turno das eleições presidenciais

Milhares de franceses voltam às urnas neste domingo (24) para o segundo turno das eleições presidenciais, cujo candidato favorito é o atual mandatário do país, o centrista Emmanuel Macron, de acordo com as pesquisas.

Cerca de 48,7 milhões de franceses foram convocados para votar uma reedição do segundo turno de 2017, quando Macron derrotou sua adversária da extrema direita Marine Le Pen. Até o meio-dia do horário local, 26,41% cidadãos já haviam votado, incluindo os dois candidatos. São dois pontos a menos do que em 2017, mas um ponto a mais do que há duas semanas, durante o primeiro turno das eleições.

Já conhece o canal do Último Segundo no Telegram ? Entre e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.

Le Pen registrou seu voto em Hénin-Beaumont, no norte do país.

Já Macron depositou seu voto na cidade de Le Touquet, onde cumprimentou apoiadores e posou para fotos.

A contagem dos votos começará por volta de meio-dia, no horário de Brasília, e a expectativa é que os primeiros resultados sejam divulgados por volta das 15h.

Macron é o favorito para um segundo mandato, mas nunca antes a extrema-direita esteve tão perto de uma possível eleição para o Palácio do Eliseu. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos mostra o reformista com uma vantagem de 15 pontos, com 57,5% dos votos contra 42,5% de Le Pen.

Caso o resultado se concretize, Macron será o primeiro chefe de Estado a ser reeleito em 20 anos.