Uma jovem de 4 anos morreu após ser forçada pela avó a beber uma garrafa inteira de uísque. O crime aconteceu no Estado de Luisiana, nos Estados Unidos.

Exames contataram que o nível de álcool no sangue de China Record era cerca de oito vezes maior do que 0,08 mg/L, quantidade autorizada para jovens com mais de 21 anos dirigir, nos EUA





De acordo com a polícia, Roxanne Record, de 53 anos, ficou irritada depois da menina beber um gole da bebida. Diante disso, forçou ela a consumir todo o líquido restante, que correspondia a mais de metade da garrafa.

A mãe da jovem, Kadjah Record, presenciou o crime e foi presa em flagrante junto com a sua mãe. As duas foram levadas para a a delegacia East Baton Rouge Parish.

