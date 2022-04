Reprodução/Twitter - 24.04.2022 Antony Blinken

Líderes da diplomacia e da Defesa dos Estados Unidos devem chegar em Kiev neste domingo (24) para a sua primeira visita à Ucrânia, desde que a Rússia invadiu e iniciou o conflito no país do leste europeu, em 24 de fevereiro.

Devem se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, os secretários, Antony Blinken e Lloyd Austin, que vão à capital ucraniana justamente quando a guerra, que deixou milhares de mortos e milhões de deslocados, completa exatos dois meses.

Até o momento vários líderes europeus já viajaram para Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desde o início da guerra, para prestar apoio ao país, porém os Estados Unidos não haviam enviado até agora nenhum alto funcionário.

Desde o início da guerra as forças russas não mostram sinais de redução nos ataques, ontem (23), de acordo com autoridades ucranianas, um míssil foi lançado na cidade de Odessa, no sul do país, e matou oito pessoas, incluindo um bebê .

