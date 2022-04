Reprodução/Twitter Teatro de Mariupol ficou destruído após ataque russo

As autoridades ucranianas relataram neste sábado (23) que as tropas russas estão retirando os cadáveres dos escombros do Teatro Dramático de Mariupol, alvo de um bombardeio no dia 16 de março.

O local, que tinha um abrigo antibombas, estava sendo usado pelos civis para tentar se proteger dos ataques constantes de Moscou. Não se sabe ao certo quantas pessoas estavam se refugiando no local, com estimativas que iam de 500 a 1,5 mil moradores.

Em mensagem no Telegram, o conselheiro do prefeito de Mariupol, Petro Andryushchenko, disse que os ocupantes estão embalando os corpos em sacos plásticos e levando-os em caminhões e tratores para uma zona industrial.De lá, todos os cadáveres são despejados em valas comuns na cidade de Mangush.





Desde o ataque, a Rússia nega que tenha atacado a estrutura construída na década de 1960, mas devido ao impacto e ao tamanho da destruição, é muito improvável que não tenham sido os militares russos a mirar o local - já que a força aérea ucraniana não tem esse tipo de armamento mais sofisticado.

Hoje, Andryushchenko denunciou também que as forças russas deportaram 308 residentes, incluindo 90 crianças, de Mariupol para Vladivostok, no leste da Rússia.

