Reprodução/Ansa - 23.04.2022 Terremoto de 5,7 graus atinge Bósnia e é sentido na Itália

Um terremoto de 5,7 graus de magnitude na escala Richter atingiu na noite desta sexta-feira (22) a Bósnia-Herzegovina e foi sentido em algumas áreas da Itália.

O sismo foi registrado por todos os centros de detecção, incluindo o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo, e localizou-se a 42km a sudeste de Mostar, a uma profundidade de 5km.

Conforme relatado pela mídia regional, o epicentro ocorreu a cerca de 20 km a leste de Stolac, uma cidade não muito longe da capital da Herzegovina. O tremor foi sentido em Sarajevo, Tuzla e na própria Mostar, onde muitas pessoas saíram às ruas em pânico.

O fenômeno atingiu a Bósnia por volta das 23h07 (horário local) e também foi registrado pelos moradores de Abruzzo, principalmente na costa e nos andares superiores dos edifícios. Nas redes sociais, há relatos de italianos de Pescara a Chieti, de Giulianova a Vasto.

Diversas ligações foram feitas para os serviços de emergência da Itália. Em Nápoles, o terremoto assustou a população, incluindo em Pozzuoli e nos munícipios vizinhos. Até o momento, não há informações sobre danos ou vítimas.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.