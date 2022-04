Reprodução/Facebook Zelensky afirma que a Rússia iniciou a ofensiva por Donbas





A rússia iniciou, nesta segunda-feira (18) a ofensiva pela região ucraniana de Donbass, afirmou Volodymyr Zelensky. A declaração foi dada durante um dicurso em vídeo do presidente da Ucrânia .

“As forças russas começaram a batalha por Donbass para a qual estão se preparando há muito tempo e uma quantidade considerável das forças russas está concentrada e focada nessa ofensiva”, afirmou Zelensky.

De acordo com o presidente ucraniano, seus soldados seguirão lutando e resistindo contra a ação russa na região leste do país, independente da quantidade de militares russos que se deslocarem para esta batalha.





“Sou grato a todos os nossos guerreiros, nossos soldados, nossas cidades heróicas e cidades da região que estão resistindo e se mantendo firmes”, ressaltou.

Para a Rússia, a "Batalha de Donbass", como vem sendo chamada por Zelensky, servirá para o país obter o controle de cidades como Donetsk e Luhansk, que se autoproclamaram independentes da Ucrânia antes do início da Guerra.

Mais cedo, o secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksiy Danilov, afirmou que forças militares russas tinham iniciado uma ação frente a soldados ucrnianos em três diferentes regiões: Luhansk, Donetsk, Kharkiv.

"Felizmente, nossos militares estão resistindo, e apenas em duas cidades eles passaram: Kreminna e outra pequena cidade. Mas a luta continua, não estamos entregando nossos territórios e a tentativa de iniciar uma fase ativa começou esta manhã", destacou.

