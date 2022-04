Reprodução Jovem teve fraturas na costela após acidente





Uma jovem de 24 anos desmaiou e caiu no vão entre a plataforma e um trem que chegava em uma estação na Argentina. O acidente aconteceu na cidade de González Catán, na província de Buenos Aires.

Milagro en la estación Independencia de la línea Belgrano Sur. A la mujer le bajó la presión cayó a las vías justo en el mismo momento que llegaba una formación. Sufrió varios politraumatismos pero ya fue dada de alta. pic.twitter.com/a4wBff5Alo — Emmanuel Dalbe (@EmmaDalbe) April 18, 2022

Um vídeo gravado por câmeras de segurança da estação mostra Candela caminhando de maneira desgovernada na direção do trem, enquanto outros passageiros esperavam a parada do veículo para entrar nos vagões.

As pessoas que presenciaram a cena na Estação Independencia entraram em desespero, e uma delas prontamente deitou no chão para tentar resgatar a jovem. Em seguida, seguranças e médicos presentes no local prestam atendimento a Candela. Ela foi levada para o hospital Alberto Balestrini, localizado na região.

“Não me lembro de nada sobre o acidente. Só me lembro quando estava deitada no chão, com as pessoas ao meu redor e quando entrei no hospital ”, afirmou, em entrevista ao jornal argentino La Nación.

Mãe de uma menina de 2 anos, a mulher revelou que sofreu uma fratura na costela que perfurou o seu fígado, além de outras lesões no restante do corpo.

“Sofri uma contusão na lateral da cabeça, acima da orelha, e como resultado disso não ouço bem, além de uma fratura no crânio entre o nariz e a sobrancelha.”

A jovem está realizando tratamentos auditivos, nutritivos e neurológicos como parte do processo de reabilitação após o acidente.

