Reprodução/redes sociais Aeroporto de Boston é evacuado por suspeita de bomba, mas pacote continha um videogame

O Aeroporto Internacional Logan, em Boston, no Estados Unidos, precisou ser evacuado no último domingo (17) após suspeita de bomba em uma das bagagens.

Segundo a Polícia do Estado de Massachusetts, o esquadrão antibombas foi chamado após um segurança avistar um item suspeito entre as bagagens que estavam na esteira.

A equipe pediu para que o local fosse evacuado, mas após análise do obejtvo foi constatado que era apenas um videogame PlayStation, com aspecto envelhecido.

Em vídeo compartilhados nas redes sociais, é possível ver a movimentação das pessoas para fora do Aeroporto, que estava cheio devido ao feriado de Páscoa.

À NBC, o passageiro Nico Pisello descreveu a situação como um caos: “Do nada, vejo toda a multidão, pessoas gritando e berrando como se tivesse saído de um filme"

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.