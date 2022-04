Reprodução Rússia bloqueia site de rádio francesa e versão russa do Moscow Times

A Rússia bloqueou o site da rádio francesa RFI, que transmite informações em 15 idiomas, e a página em russo do Moscow Times, site independente. Pelo menos 40 sites nacionais e estrangeiros foram bloqueados desde o início da guerra da Rússia na Ucrânia, em 24 de fevereiro.

Os site da RFI e do Moscow Times foram incluídos na lista de páginas bloqueadas pelo órgão regulador russo Roskomnadzor. Os órgão não detalhou os motivos do bloqueio da rádio francesa, afirmando simplesmente que era um pedido da Procuradoria-Geral. Financiada pelo Estado francês, a RFI tem dezenas de correspondentes em todo o mundo, com grande presença na África, além de um serviço de língua russa baseado na França.

Já a página em russo do Moscow Times, respeitado veículo de comunicação independente, foi acusado de publicar "informações falsas" sobre o conflito na Ucrânia. O jornal ainda não foi notificado.

O Moscow Times é conhecido principalmente por sua versão em inglês, que ainda está acessível. Fundado em 1992, foi o primeiro jornal ocidental a ser publicado na Rússia. Sua edição em papel deixou de existir em 2017, devido a problemas financeiros.

Desde o início da ofensiva na Ucrânia em 24 de fevereiro, as autoridades russas aumentaram a pressão contra os poucos veículos de comunicação independentes que criticam o Kremlin. Além disso, dezenas de veículos de comunicação russos e estrangeiros, como a BBC, foram bloqueados.

No começo de março, Putin sancionou uma lei com duras penas de prisão e multas para quem publicar “informações falsas” sobre as Forças Armadas do país, em mais uma medida de repressão interna em meio à invasão da Ucrânia. O crime é punível com até 15 anos de prisão.

Além disso, Moscou restringiu o acesso ao Facebook, Instagram e Twitter no país.

