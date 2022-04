Reprodução Jovem liderava uma das maiores plataformas de hackers do mundo





O Departamento de Justiça dos Estados Unidos identificou o português Diogo Santos Coelho, de 21 anos, como sendo o fundador e chefe do site RaidForums, plataforma de compra e venda de dados hackeados , que foi derrubada nesta terça-feira em operação conjunta entre forças policiais europeias, britânicas e americanas.

De acordo com a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, o fórum existia desde 2015 e tinha cerca de meio milhão de usuários.

O acervo disponível na plataforma incluía dados obtidos ilegalmente de grandes empresas dos Estados Unidos. Números de contas bancárias, informações de milhões de cartões de crédito e inúmeras senhas estavam à disposição dos membros do fórum.





Segundo o Departamento de Justiça americano, Coelho estava preso desde o dia 31 de janeiro deste ano na Inglaterra e aguarda a conclusão de seu processo de extradição para os EUA. Outros dois cúmplices do português também teriam sido presos, mas não tiveram suas identidades reveladas.

“A derrubada desse mercado online para a revenda de dados hackeados ou roubados interrompe uma das principais maneiras pelas quais os cibercriminosos lucraram com o roubo em larga escala de informações pessoais e financeiras confidenciais”, disse o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite, Jr., do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

A Operação Tourniquet, que culminou na derrubada do site, contou com a participação de agências dos Estados Unidos, Romênia, Portugal, Reino Unido, Alemanha e da Suécia. As investigações duraram cerca de um ano.

