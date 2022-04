Reprodução 8.4.2022 Destruição em escola de Chernihiv depois da guerra

As perdas causadas à economia ucraniana desde o início da invasão da Rússia já chegam a US$ 600 bilhões (R$ 2,8 trilhões), de acordo com a última estimativa feita pela Instituto de Economia de Kiev e pelo Ministério da Economia da Ucrânia.

Os resultados do estudo divulgado nesta segunda-feira levam em consideração a destruição de bairros, prédios governamentais, infraestrutura crítica, empresas essenciais e locais como shoppings centers.

As duas instituições dizem que os danos diretos à infraestrutura do país já chegam a US$ 11 bilhões (R$ 52 bilhões). Há também efeitos indiretos, como o declínio da economia da Ucrânia como resultado da guerra, com queda estimada de 45,1%, segundo informações do Banco Mundial.





Segundo o estudo, 23 mil quilômetros de estradas, 205 unidades médicas, 546 instituições de ensino e 319 jardins de infância foram danificados desde o início da guerra. Além disso, 145 fábricas sofreram danos ou foram apreendidas pelos russos.

O Instituto de Economia de Kiev disse que os valores podem ser maiores devido à dificuldade de relatar e registrar os danos durante a guerra.

