Subiu para três o número de mortos em atentado cometido por um palestino na noite de quinta-feira (7), em Tel Aviv, Israel. Segundo um hospital local, Barak Lufan, de 35 anos, que havia sido levado ao hospital em estado grave, morreu nesta sexta-feira (8). As duas outras vítimas fatais do ataque são Eitan Magini, de 27 anos, e Tomer Morad, de 28 anos. Duas pessoas seguem internadas.

De acordo com o portal de notícias The Times of Israel , Lufan era casado, pai de três filhos e ex-treinador da equipe paralímpica de Israel e da principal da equipe nacional de caiaque do país.





Magini, por sua vez, havia acabado de ficar noivo de sua namorada, Ayala, no mês passado, e estava começando a planejar o casamento.

"Ontem recebemos a notícia de que houve um ataque terrorista e Ayala sabia que ele estava em um pub", afirmou a mãe da noiva, Lia Arad, à agência de notícias Ma'ariv. "Ela ligou para ele e ele não respondeu. Também liguei e ele não atendeu."

"Nós sabíamos que se ele não tivesse ligado para dizer que estava bem, algo tinha acontecido. Fui para Ichilov [hospital]. Pelos rostos deles eu entendi. Em vez de um casamento, haverá um funeral", completou.

Morad, a terceira vítima, também teve os sonhos interrompidos. Ele tinha concluído recentemente uma licenciatura em engenharia mecânica e acabado de encontrar um emprego, que deveria começar em breve. Segundo amigos do jovem ao portal de notícias Ynet, ele e Magini se conheciam e eram bastante próximos.

"Eles combinaram de encontrar alguns amigos", afirmou Gal Benvenisti, um amigo dos jovens. "Eles eram amigos de infância, sempre cuidaram um do outro. Quando eles não responderam, entendemos que algo havia acontecido. Entendemos que o pior havia acontecido. Os dois amigos que saíram juntos foram assassinados."

De acordo com o porta-voz da polícia local, Eli Levi, o ataque ocorreu quando dois terroristas abriram fogo em três locais diferentes perto da rua Dizengoff, no centro da cidade, onde um grande número de policiais e socorristas foram mobilizados. Um deles, Ra'ad Hazem, de 28 anos, foi morto a tiros nesta sexta-feira depois de ser descoberto pelas forças de segurança.



Durante toda a manhã de sexta-feira, as pessoas chegaram ao local do ataque para prestar suas homenagens às vítimas, acendendo velas e colocando flores. Os funerais de Morad e Magini foram marcados para a tarde de domingo (10), no cemitério de Pardes Haim, em Kfar Saba, cidade próxima a Israel. O corpo de Lufan, por sua vez, será velado em sua cidade natal, com data e hora a serem definidas.

