Pavlo Kyrylenko/Twitter Ataque a uma estação de trem deixa dezenas de mortos em Kramatorsk, no leste da Ucrânia

Subiu para 50 o número de mortos no bombardeio contra uma estação ferroviária em Kramatorsk , no leste da Ucrânia, nesta sexta-feira (8). Segundo o governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, entre as vítimas fatais, estão dez crianças. Soldados ucranianos ajudaram a retirar os corpos da plataforma da estação.

Em entrevista à agência de notícias Reuters, o prefeito da cidade, Oleksander Honcharenko, afirmou que havia pelo menos 4 mil pessoas no local no momento do ataque. Dessas, outras centenas ficaram feridas. De acordo com o jornal The New York Times , vários carros estacionados foram atingidos, pegando fogo e se transformando em carcaças carbonizadas.

Por meio da agência de notícias RIA, o Ministério da Defesa da Rússia negou a autoria da ofensiva e acusou ainda as forças ucranianas de terem realizado o bombardeio.



Há dias, autoridades ucranianas vinham alertando que as forças russas, recém-retiradas do norte, estavam se reagrupando para um grande avanço sentido ao leste.

*com informações de agências internacionais