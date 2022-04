Reprodução / Twitter / Embaixada Rússia em Belarus - 03.03.2022 Representantes da Rússia e Ucrânia durante rodada de negociações em Belarus

Enquanto desloca forças de várias partes da Ucrânia para se reagrupar e retomar com mais vigor a campanha no Leste do país, a Rússia lançou acusações contra a delegação diplomática do governo ucraniano nesta quinta-feira, alegando que Kiev alterou sua posição sobre cláusulas previamente acordadas.

As acusações acontecem em um contexto de esfriamento das negociações, após as descobertas de corpos abandonados com indícios de execução em ruas de cidades que a Rússia ocupava, como Bucha, nos arredores de Kiev.

O ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov, disse que Kiev apresentou um novo esboço de um tratado na quarta-feira no qual cláusulas sobre quais já havia consenso sofreram alterações.

Segundo Lavrov, na semana passada Kiev concordou inicialmente que as garantias de segurança que seriam dadas à Ucrânia por um grupo de países não se aplicariam à Península da Crimeia, anexada militarmente pela Rússia em 2014. Disse, também, que qualquer exercício militar poderia ser realizado pela Ucrânia apenas com o consentimento de todos os países garantidores, incluindo a Rússia .

Segundo o chanceler russo, no entanto, no novo projeto de documento, este parágrafo é substituído pela necessidade de obter o consentimento da maioria dos países garantidores.

"Tal incapacidade de manter acordos ressalta mais uma vez as verdadeiras intenções de Kiev, sua linha de retardar e até minar as negociações por meio de um afastamento dos entendimentos alcançados. O regime de Kiev é controlado por Washington e seus aliados, que estão pressionando o presidente Zelensky a continuar as hostilidades", disse Lavrov.

O chanceler russo afirmou que um membro da delegação ucraniana, David Arakhamia, assinou o documento que foi adotado nas conversações em Istambul na semana passada. Ele acrescentou que "apesar de todas as provocações, a delegação russa continuará com o processo de negociação, pressionando por nosso próprio projeto de acordo”

A Ucrânia logo desqualificou acusações de Lavrov. O negociador-chefe de Kiev, Mikhail Podolyak, afirmou em uma mensagem por escrito à Reuters que Lavrov não estava diretamente envolvido nas negociações e suas declarações eram "de significado puramente propagandístico".

Podolyak disse que Moscou queria desviar a atenção das mortes de civis em cidades como Bucha. "É assim que essas declarações devem ser consideradas".

Em uma nota numa rede social, o negociador-ucraniano foi na mesma linha. “Os propagandistas russos são tão responsáveis pelas atrocidades na Ucrânia quanto o Exército. Durante anos, eles nutriram ódio pela Ucrânia na mídia. Agora o telespectador russo quer sangue ucraniano e não aceita desculpas. Se Moscou quer mostrar disponibilidade para o diálogo, o grau de hostilidade na mídia deve diminuir”.

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, declarou em Bruxelas que “a atmosfera positiva que emanava” nas negociações ficou obscurecida. A Turquia sediou duas reuniões presenciais entre as partes, a última delas no dia 29 de março.

Nova fase



Enquanto negociações atravessam dificuldades, as tropas russas se retiram do Norte da Ucrânia para concentrarem as operações no Leste e no Sul do país. De acordo com oficiais militares e de inteligência americanos e outros ocidentais, o Kremlin se esforça para reunir forças para uma nova fase da guerra.

Segundo autoridades do Pentágono, Moscou inicialmente enviou 75% de suas principais forças de combate terrestre, incluindo várias unidades de elite, para a guerra em fevereiro. Grande parte desses soldados exauriu-se após sofrer problemas de logística, moral debilitada e baixas infligidas pela resistência ucraniana, mais dura do que a esperada.

Autoridades americanas disseram que cerca de 40 mil soldados que estavam em Kiev e Chernihiv, ambass ao Norte, estão se reabastecendo na Rússia e na vizinha Bielorrússia, antes de provavelmente serem reposicionadas no Leste da Ucrânia nas próximas semanas. O Kremlin também levará para o Leste mercenários russos, combatentes sírios, novos recrutas e tropas regulares do Exército russo da Geórgia e do Leste da Rússia.

Enquanto a ofensiva não volta a se intensificar, a Ucrânia tena remover o maior número possível de civis presos. Autoridaddes ucranianas advertiram que os próximos dias são “a última oportunidade” de fugir antes que a Rússia lance grandes ataques na região.

"Os próximos dias são, talvez, a última oportunidade de fugir", afirmou no Facebook o governador Serguii Gaidai, governador de Luhansk, ao informar que os russos "estão cortando todas as vias possíveis de saída".

A vice-primeira-ministra Irena Vereshchuk anunciou um acordo com a Rússia para a abertura de 10 corredores humanitários nesta quinta-feira, mas disse que os moradores que tentarem deixar a cidade sitiada de Mariupol terão que usar seus próprios carros. Segundo o prefeito da cidade,o Vadym Boichenko, mais de 100 mil pessoas ainda precisam deixá-la.

Cercada desde o início da guerra, Mariupol vive uma situação humanitária catastrófica, e os confrontos se dão quadra a quadra. Os combates se concentram na zona da usina siderúrgica Azovstal, uma das maiores da Europa, e perto do porto.

Os separatistas russos que atacam a cidade têm feito avanços esparsos, mas lentos. Eduard Basurin, representante das forças separatistas de Donetsk que atacam a região, afirmou que ainda há milhares de ucranianos na resistência.

"Pensamos que há 3.000 ou 3.500 (militares inimigos), mas também temos que contar que, entre os habitantes de Mariupol, temos alguns moradores que pegaram em armas e cujo número pode ser mais importante", declarou, segundo vários meios estatais russos.

