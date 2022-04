Reprodução Homem filma momento em que tornado atinge campo de golfe nos EUA

Um homem americano filmou nesta terça-feira o momento em que foi atingido por um tornado na cidade de Ellabell, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Identificado como Cliff Horton, o autor das imagens estava em uma varanda quando o vendaval passou deixando um rastro de destruição. Ao menos duas pessoas morreram e o governo local declarou estado de emergência.

not my stepdad standing in the middle of a tornado in ellabell??? pic.twitter.com/F5Ero4b50R — myah (@myahcowart) April 5, 2022

O vídeo compartilhado por Horton foi compartilhado nas redes sociais por sua enteada e rapidamente viralizou. As imagens mostram o instante em que o tornado se aproxima e começa a derrubar árvores. Pouco depois, a ventania - que chegou a 160 km/h - alcança o local onde o homem estava abrigado. Horton se protegeu na varanda de uma casa situada dentro de um campo de golfe.

— Meu padrasto não conseguiu se esconder lá dentro porque estava trancado do lado de fora do clube — escreveu a enteada de Horton, no Twitter.

— Ele e minha família estão bem, mas há outros que perderam suas casas e alguns que perderam suas vidas. Somos de uma cidade muito pequena, e eu sei que há outros lugares que precisam de qualquer ajuda que puderem. Entre em contato e doe se puder — acrescentou a enteada.

More video from Cliff Horton of damage from a tornado that hit Ellabell, GA tonight. #tornado @FCN2go pic.twitter.com/f49OAhuTBz — Heather Crawford (@HeatherFCN) April 6, 2022

Mortes

Uma mulher morreu na cidade de Pembroke, na Geórgia, durante o tornado que atingiu o local nesta terça-feira. O vendaval arrancou parte do telhado do tribunal do condado de Bryan, destruiu a entrada de um prédio da administração municipal e danificou casas, segundo informações do porta-voz do governo do condado, Matthew Kent.

Os tornados também atingiram cidades do Texas, no sul dos Estados Unidos e uma pessoa morreu na cidade de Whitehouse. A vítima foi identificada como WM Soloman, de acordo com as autoridades locais.

— Nossas orações estão com os amigos e familiares do Sr. Soloman, que perdemos esta manhã quando a tempestade derrubou uma árvore em sua casa — disse o prefeito de Whitehouse, James Wansley.

