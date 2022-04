Reprodução/Twitter - 06.04.2022 Carro pegando fogo, após bater contra a embaixada russa na Romênia

Um homem morreu ao jogar seu carro contra a embaixada da Rússia em Bucareste, na Romênia , na manhã desta quarta-feira (6). O veículo não chegou a entrar dentro da representação diplomática, mas assim que colidiu com o muro, pegou fogo.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra os agentes que faziam a segurança do prédio correndo em direção ao carro em chamas, mas o motorista já estava sem vida. O fogo foi extinto pelos bombeiros pouco tempo depois.

Segundo as investigações preliminares da polícia romena, repercutidas pela mídia do país, o homem seria o advogado Bogdan Draghici, que em sua última postagem no Facebook fez críticas à Rússia por conta da invasão na Ucrânia se dizendo que "também era ucraniano".

No entanto, ele havia sido nesta terça-feira (5) a 15 anos de prisão por abuso sexual de sua filha e, por isso, a principal hipótese é de que ele tenha cometido suicídio e usado a questão política para escolher o local de sua morte.

Draghici tinha ficado bastante popular no país por conta de seus posicionamentos de proteção da família e era presidente de uma ONG que fazia a defesa gratuita de pais.

Já a embaixada, conforme informou a agência de notícias Tass, afirma que o ato foi um "ataque terrorista".

A Romênia é um dos países que mais recebe refugiados ucranianos desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, e também é uma das nações que recebeu um reforço de tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para se defender em caso de um ataque da Rússia.

