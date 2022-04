Reproducao / CNN Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

Nesta terça-feira (5), em discurso ao Conselho de Segurança, o presidente da Ucrânia Volodyrmyr Zelensky questionou papel da ONU (Organização das Nações Unidas) no combate à guerra que atinge o país.

O mandatário ucraniano perguntou “onde está a paz” que o conselho “deve manter”.

“Onde está o Conselho de Segurança? Ele precisa assumir suas garantias. Embora haja um Conselho de Segurança, onde estão as garantias que a ONU precisam dar?” , disse.

Durante sua fala, Zelensky perguntou aos membros do Conselho se eles acreditam que o direito internacional acabou e, com isso, se pensam que estão preparados “para fechar a ONU”. Ele acrescentou: “Se sua resposta for não, então vocês precisam agir imediatamente”.

O mandatário ainda disse que as principais instituições no mundo que deveriam garantir a punição de um agressor não trazem resoluções “efetivas”.

De acordo com Zelensky, a ONU mostra dificuldades na tomada de ação sobre o conflito e contra a Rússia. Isso porque o país tem um assento permanente na organização e, com isso, possui poder de veto.

O presidente pediu uma representação justa de todas as regiões do mundo no Conselho, na esperança de que isso possa trazer a paz e eliminar a guerra no mundo.

