O gravador do avião que caiu na China com 132 pessoas a bordo no último dia 21 de março foi encaminhado à sede do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos (Ntsb), em Washington, onde passará por perícia.

Além disso, uma equipe do órgão norte-americano foi para a China no final da última semana para auxiliar as autoridades locais nas investigações do acidente envolvendo o Boeing 737-800 (B-1791), da China Eastern Airlines.

A aeronave caiu em uma área montanhosa no sul da China , durante um voo da cidade de Kunming para Guangzhou.

A caixa preta do avião foi localizada dois dias após o acidente . O equipamento é essencial para a investigação, já que a aeronave foi extremamente danificada na queda. Mais tarde, no dia 27, o gravador de dados foi encontrado em uma encosta, a 40 metros do local da queda.

O ocorrido intrigou especialistas em aviação , já que, acidentes com a aeronave deste modelo são raros, ainda mais na fase de cruzeiro do voo — entre o final da subida da aeronave e o início da descida no aeroporto de destino.

Após a tragédia, a companhia aérea suspendeu as operações com todas as unidades do Boeing 737 por tempo indeterminado, por “precaução”.

