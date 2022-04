Vatican Media Papa Francisco sofre de problema no joelho

Após usar uma plataforma elevatória para entrar no avião, o papa Francisco disse neste domingo (3) que sua saúde está "um pouco caprichosa", principalmente por causa de seu problema no joelho.



"A minha saúde anda um pouco caprichosa. Tenho este problema no joelho que me causa dificuldades para andar. É um pouco chato, mas está melhorando, pelo menos consigo caminhar, há uma semana não podia fazer isso", afirmou Jorge Bergoglio aos jornalistas presentes no avião papal.

O Pontífice confidenciou ainda que pode melhorar, mas "nesta idade não sabemos como vai terminar o jogo". "Esperamos que corra bem", acrescentou ele durante a viagem de Malta a Roma.

A declaração de Francisco foi dada um dia após o argentino, de 85 anos, ter que usar, pela primeira vez, uma plataforma elevatória reservada a pessoas com mobilidade reduzida para embarcar no avião rumo a Malta, devido aos problemas nas articulações.

O líder da Igreja Católica vem reclamando de dores no joelho já há algumas semanas, realizando inclusive eventos sentado o tempo todo. O problema de saúde foi informado pelo religioso em uma audiência geral em janeiro, quando ele estava visivelmente mancando.