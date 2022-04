Yan Boechat/O Globo - 14.03.2022 Civis ucranianos passam pelos corpos de dois soldados russos entre as cidades de Irpin e Bucha

As forças ucranianas conseguiram recuperar a cidade de Bucha, perto da capital Kiev, que estava sitiada pelos militares russos, informou o prefeito nesta sexta-feira (1º).

"31 de março ficará na história de nossa cidade... como o dia de sua libertação das forças russas", anunciou o prefeito de Bucha, Anatolii Fedoruk, em um vídeo.

O político ucraniano enfatizou que "este dia constitui um dia de alegria e vitória de nossas Forças Armadas". "Esperamos tais vitórias em toda a Ucrânia".



Segundo comunicado do Estado-Maior da Ucrânia, citado pelo Ukrinform, a Rússia continua a realizar uma agressão armada em grande escala contra o território ucraniano. Na região de Zaporizhzhia, na cidade de Enerhodar, os invasores russos continuam a deter moradores locais.

"Ao deixar a cidade de Bucha, os invasores russos minaram edifícios civis, infraestrutura e áreas dentro do assentamento", diz a nota.

Nos últimos dias, a cidade vizinha de Irpin, com cerca de 60 mil habitantes antes da invasão, também foi libertada, após semanas de assédio por parte das forças da Rússia.

