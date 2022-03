Reprodução / Twitter - 29.03.2022 Assessor presidencial russo, Vladimir Medinsky, disse que Ucrânia está pronta para atender demandas da Rússia

O negociador-chefe da Rússia com a Ucrânia, Vladimir Medinsky, disse nesta quarta-feira que ocorreram avanços significativos nas negociações entre os países após encontros entre as delegações em Istambul na terça-feira.

Segundo Medinsky, que atua como assessor de Vladimir Putin, “a Ucrânia pela primeira vez declarou sua disposição a cumprir as demandas fundamentais da Federação Russa”; se isso se concretizar, ele disse, “a ameaça de criar uma base da Otan no território deste país será eliminada”

"A Ucrânia declarou sua disposição a cumprir as demandas fundamentais nas quais a Rússia insistiu nos últimos anos. Se essas obrigações forem cumpridas, a ameaça de criar uma base da Otan em território ucraniano será eliminada", disse Medinsky na TV Rossiya 24 .

Medinsky afirmou que a Ucrânia "pela primeira vez em todos estes anos declarou sua disponibilidade para negociar com a Rússia". Ele acrescentou que a Ucrânia formulou essas propostas por escrito e as apresentou à delegação russa nas negociações em Istambul na terça-feira.

"Eles nos deram os princípios de um possível acordo futuro escrito no papel", afirmou. "Esses princípios incluem: recusar-se a aderir à Otan, fixar o status de não pertencimento a um bloco [neutralidade] da Ucrânia, a renúncia de armas nucleares, bem como a posse, aquisição e desenvolvimento de outros tipos de armas de destruição em massa, a renúncia a hospedar bases militares estrangeiras e contingentes militares e a obrigação de realizar exercícios militares com a participação de Forças Armadas estrangeiras apenas de acordo com os Estados garantidores, incluindo a Rússia."

O assessor do presidente da Federação Russa também observou que "a posição de princípio de nosso país em relação à Crimeia e Donbass permanece inalterada".

No caso da Península da Crimeia , anexada pela Rússia em 2014, o Kremlin exige o reconhecimento por Kiev da soberania russa sobre o território. Quanto ao Donbass, região no Leste da Ucrânia onde atuam separatistas pró-Moscou desde 2014, a Rússia reconheceu a independência da região logo antes da guerra.

Segundo ele, "o trabalho continua, as negociações continuam".

Também nesta quarta-feira, o negociador-chefe ucraniano, Mykhailo Podolyak, disse que se sente otimista após conversas com a Rússia, nas quais Moscou disse que reduziria as operações militares perto de Kiev e de Chernihiv, uma cidade no Norte da Ucrânia.

"Tenho uma impressão otimista da rodada de negociações em Istambul", disse Podolyak.

Ele disse que um sistema proposto de garantias de segurança para a Ucrânia, que seria oferecido em troca de sua neutralidade , seria submetido a um referendo nacional somente depois que as tropas russas se retirassem para as posições que ocupavam antes da invasão.

"Um referendo totalmente ucraniano, que permitirá aprovar as disposições do Tratado sobre a Segurança da Ucrânia, será realizado somente após a retirada de todas as tropas russas do território da Ucrânia", disse Podolyak. "O referendo não se realizará hoje, porque hoje estamos em lei marcial. Há uma guerra. O procedimento para a realização de referendos na Ucrânia é claro e equilibrado, e só entraremos no procedimento depois que as tropas russas deixarem o território da Ucrânia.

Podolyak também acrescentou que o Tratado de Segurança da Ucrânia será aberto e todos os países interessados poderão aderir.

"O tratado de segurança, para que seja realmente fixado corretamente no direito internacional, terá o seguinte o procedimento: um referendo na Ucrânia, e após isto uma ratificação por parlamentos dos países garantidores e pela Verkhovna Rada", afirmou, em referência ao Parlamento ucraniano.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi mais comedido em seus comentários sobre a negociação. A formulação em uma lista oficial pela Ucrânia de suas propostas nas negociações é um fato positivo, mas até agora nada de promissor pode ser afirmado, disse Peskov.

"O positivo é que o lado ucraniano pelo menos começou a formular concretamente e colocar no papel o que propõe", disse Peskov. "Quanto ao resto, até agora, vamos colocar desta forma, não podemos afirmar nada de muito promissor, houve alguns avanços, mas ainda há um trabalho muito, muito longo a ser feito."

O representante do Kremlin não comentou detalhes das negociações anteriores, ignorando notadamente as propostas de Kiev sobre garantias de segurança oferecidas por outros países. Também não abordou-se como resolver a questão da Crimeia e Donbass de maneira não militar.

"Não vamos invadir a Crimeia, ela faz parte da Federação Russa", Peskov respondeu ironicamente. "De acordo com nossa Constituição, não podemos discutir com ninguém o destino dos territórios da Federação Russa, o destino das regiões russas, isso está fora da pergunta."

Comentando o fato de que as negociações em Istambul duraram um dia, não dois, Peskov disse que "as negociações ocorreram, foram concluídas, as delegações foram aos seus centros para coordenar e alinhar ainda mais as posições".

