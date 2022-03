Reprodução/Twitter - 29.03.2022 Sede do governo regional em Mykolaiv, na Ucrânia, destruída após ataque russo

O número de mortos em um ataque da Rússia contra a sede do governo regional em Mykolaiv , na Ucrânia, subiu para 14 nesta quarta-feira (30), informou o serviço de emergência local.

De acordo com as autoridades de saúde, citadas pela agência "Unian", os corpos de 13 pessoas foram extraídos dos escombros do edifício afetado, enquanto outro indivíduo não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

No geral, pelo menos 36 civis precisaram ser hospitalizados em virtude do ataque russo ao prédio.

O bombardeio ocorreu na última terça-feira (29) na parte da manhã, momento em que vários funcionários já estavam trabalhando no local . Os bombeiros seguem tentando localizar mais sobreviventes.

Mykolaiv fica a cerca de 100 quilômetros de Odessa, cidade portuária que está sendo assediada pelas forças russas desde o início da guerra, em 24 de fevereiro. O município é um das maiores da Ucrânia e tinha cerca de 480 mil habitantes antes do começo do conflito.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.