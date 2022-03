Reprodução/Instagram Polícia emite 20 multas por festas de Boris Johnson durante quarentena

A polícia de Londres, na Inglaterra, anunciou que 20 multas serão emitidas em meio ao inquérito policial sobre festas realizadas durante a quarentena imposta pela pandemia de Covid-19 em Downing Street, sede do governo britânico. Os investigadores disseram que não vão identificar os destinatários individualmente, nem confirmar a quais eventos as penalidades se referem. No entanto, o governo anunciou anteriormente que informaria se o primeiro-ministro Boris Johnson fosse alvo de sanções.

O episódio ficou conhecido como "partygate", e gerou uma crise no governo de Boris. O premier resistiu a pedidos para renunciar, inclusive de alguns membros de seu Partido Conservador, prometendo reformular seu governo e pedindo aos parlamentares que esperassem o fim da investigação policial para concluir se houve violação da lei.

Além no inquérito, o governo também realiza uma investigação interna, conduzido pela alta funcionária Sue Gray. O premier também já se comprometeu a divulgar publicamente o relatório completo dessa apuração apos o fim do trabalho da polícia.

Conforme a polícia, os avisos das multas serão repassados ao Escritório de Registros Criminais, que tem a responsabilidade de emitir as penalidades de forma individual. Os destinatários têm 28 dias para pagar ou contestar a multa. Se optarem pela contestação, a polícia analisará o caso e decidirá se pode retirar a multa ou se deve encaminhar o assunto para a Justiça. Há possibilidade de que mais penalidades sejam emitidas até o fim da investigação.

"Estamos fazendo todos os esforços para progredir nesta investigação com rapidez e concluímos uma série de avaliações. No entanto, devido à quantidade significativa de material investigativo que ainda precisa ser avaliado, encaminhamentos adicionais podem ser feitos ao Escritório de Registros Criminais".

