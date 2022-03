Reprodução/O Globo Biden diz que espera "verdadeiros fatos" da Rússia

O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, afirmou nesta terça-feira (29) que espera "fatos" da Rússia para acreditar no fim do conflito na Ucrânia. A fala veio após o mandatário conversar por telefone com os líderes da Alemanha, França, Itália e Reino Unido.

"Não leio nada nas palavras da Rússia, espero ver os verdadeiros fatos. Hoje falei com quatro líderes europeus e estamos de acordo em ver aquilo que a Rússia tem a oferecer enquanto concordamos em continuar a aplicar as fortes sanções e as ajudas militares à Ucrânia para que ela possa se defender", disse o mandatário.

Já a Casa Branca publicou uma nota oficial sobre a conversa do presidente com líderes europeus e informou que todos "reafirmaram a determinação para continuar a aumentar os custos contra a Rússia por seu brutal ataque na Ucrânia, como continuarem a aumentar o fornecimento de assistência militar à Ucrânia para se defender contra um ataque injustificado e não provocado".





O comunicado ainda ressalta que os cinco chefes de Estado e de governo "examinaram os seus esforços para fornecer a assistência humanitária às milhões de pessoas atingidas pela violência seja dentro ou fora da Ucrânia, enquanto buscam refúgio em outros países, e destacaram a necessidade de acesso humanitário para os civis em Mariupol".

A cidade portuária está sitiada desde o início dos combates, no mais grave drama humanitário do conflito até o momento.

