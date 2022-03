Reprodução/Twitter - 21.03.2022 Hunter Biden, filho de Joe Biden, é acusado de financiar laboratórios biológicos

A Rússia acusou Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de patrocinar laboratórios para o desenvolvimento de armas biológicas na Ucrânia. O norte-americano já foi incluído em uma lista de sanções internacionais anunciada por Moscou.

"Naturalmente, nós vamos pedir explicações sobre esse possível envolvimento e não apenas nós. A China também já pediu esclarecimentos", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante sua coletiva diária com a imprensa nesta sexta-feira (25).

A primeira acusação formal foi feita horas antes pelo tenente-general Igor Kirilov, que estava dando uma coletiva em nome do Ministério da Defesa da Rússia.

"Nos chama a atenção o envolvimento de estruturas próximas à atual liderança dos Estados Unidos, em particular, do fundo de investimentos Rosemont Seneca, dirigido por Hunter Biden", acusou o russo.

Os EUA ainda não se manifestaram formalmente sobre essa fala, mas Washington vem afirmando que essas acusações da Rússia são uma forma do país mostrar "o que está planejando" para a guerra na Ucrânia.

Conforme os norte-americanos, basta ver as acusações russas para saber quais serão os próximos passos da guerra. Além disso, dizem que o Kremlin pode fazer uma ação do tipo sob falsa bandeira. O governo ainda descarta a informação de que patrocina laboratórios do tipo na Ucrânia e diz que as acusações são parte da "campanha de desinformação" feita por Moscou. (ANSA).



