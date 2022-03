Reprodução/Facebook Volodymyr Zelensky Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi convidado para discursar por videoconferência na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na próxima quinta-feira (24).

"Será uma oportunidade para os líderes dos países aliados ouvirem diretamente do presidente Zelensky a situação catastrófica em que se encontra o povo ucraniano devido à agressão da Rússia", disse um representante da Otan.

Segundo a fonte, "os aliados, que fornecem uma quantidade significativa de equipamento militar essencial para a Ucrânia, considerarão o que mais podem fazer para fortalecer seu apoio".

O porta-voz de Zelensky, Serhiy Nykyforov, explicou à imprensa local que os detalhes da participação do chefe de Estado ucraniano ainda estão sendo analisados.

Hoje, o líder ucraniano discursou ao Parlamento da Itália e fez um pedido para que os italianos ajudem a parar a guerra. Mais tarde, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, anunciou que o presidente Joe Biden e aliados ocidentais planejam impor novas sanções à Rússia durante a cúpula da Otan.

China

Em relação ao diálogo com o governo chinês, Kiev declarou que espera uma reunião entre Zelensky e o presidente da China, Xi Jinping, para que "Pequim possa desempenhar um papel mais importante para pôr fim a esta guerra". A declaração foi dada pelo chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak.

