Ao menos seis pessoas morreram atropeladas durante um carnaval realizado no sul da Bélgica. O motorista de um veículo acertou em cheio um grupo de mais de cem pessoas que acabava de sair de uma festa, deixando, além dos mortos, ao menos outros dez pessoas feridas com gravidade.

— Nesta manhã de domingo, um carro colidiu com um grupo, composto por cerca de uma centena de pessoas, que acabava de sair de um centro desportivo. O carro surgiu em alta velocidade. Temos algumas dezenas de feridos e, infelizmente, várias pessoas mortas — disse o prefeito de La Louvière, Jacques Gobert.

Por volta das 05h, no horário local, era celebrado o carnaval de Strépy-Bracquegnie, festa típica da região, com centenas de pessoas em uma festividade em um clube local. O acidente ocorreu quando elas partiram em direção ao centro da cidade. As autoridades locais descartam, momentaneamente, a possibildade de se tratar de um atentado.

— Neste momento, não há elementos que posam indicar que o ataque tenha alguma motivação terrorista — disse o promotor Damien Verheyen durante entrevista coletiva.

As duas pessoas que conduziam o carro, posteriormente interceptado, foram detidas. Ambas têm cerca de 30 anos e são moradoras da mesma região do acidente. Nenhuma delas tinha passagem pela polícia.

