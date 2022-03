Ministério do Exterior da Rússia Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia

O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, declarou que não acredita que o governo Brasileiro irá aceitar imposições feitas pelos EUA em relação ao conflito com a Ucrânia.

Nesta sexta-feira (18), durante uma entrevista ao canal russo RT, Lavrov afirmo que os norte-americanos lutam “por um mundo unipolar” sob o comando da Casa Branca.

“Há quem nunca concordará com a existência de uma aldeia global sob a liderança de um xerife da América: China, Índia, Brasil, Argentina, México”, declarou. “Tenho certeza que esses países não querem estar na posição em que o Tio Sam [apelido dos EUA] ordena algo e eles dizem ‘sim’.”

US wants to turn world into ‘American village’ – FM Lavrov pic.twitter.com/WzAHmgi7xB — RT (@RT_com) March 18, 2022

No Brasil, o mandatário Jair Bolsonaro (PL) defendeu em várias ocasiões que o país permanecesse em uma posição de “neutralidade” e equilíbrio no conflito russo-ucraniano. Na quinta (17), o presidente falou que uma escalada no conflito pode provocar uma guerra “dos alimentos”. Declarou que todo o mundo está “ameaçado” e que o governo “não ficará indeciso”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.