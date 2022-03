Reprodução/Twitter Protesto no dia 6 de março contra a guerra, em São Petersburgo, na Rússia

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, há 22 dias, um clichê de conflitos passados voltou a ser repetido, e refletiu com alguma exatidão o cenário do front: “na guerra, a primeira vítima é a verdade”. Dos dois lados, veículos oficiais e independentes trazem suas narrativas, e dentro da Rússia o alcance dessas versões é determinante para definir o apoio da população.

Segundo pesquisa do projeto independente Crônicas, coordenado pelo político de oposição Aleksei Miniailo, hoje 59% dos russos apoiam a invasão da Ucrânia, contra 22% que se dizem contra. 19% dos entrevistados não se consideram capazes de opinar.

Os números dão uma rara visão sobre o impacto da imprensa oficial sobre essas opiniões: entre os favoráveis ao conflito, 73% acreditam no que as TVs, sites e jornais ligados ao Kremlin dizem. Já entre os contrários, apenas 15% confiam nas informações divulgadas por veículos governistas.

Desde o início do conflito, meios independentes dentro da Rússia vêm sendo pressionados a adotar a linha oficial, de que se trata de uma “operação militar especial” destinada a “desnazificar” a Ucrânia e proteger a população russa no Leste do país, na região conhecida como Donbass.

A adoção de novas leis que preveem penas de até 15 anos de prisão a quem divulgar notícias consideradas falsas levou ao fechamento de veículos como a TV Chuva (Dozhd) e a rádio Eco de Moscou (Ekho Moskvy), além da saída de correspondentes internacionais da Rússia. O bloqueio a veículos estrangeiros e redes sociais dificultou ainda mais o acesso a informações não filtradas sobre o que acontece no front.

"É muito importante saber que muitas pessoas que apoiam a guerra acham que ela só está acontecendo nas regiões de Luhansk e Donetsk. Elas não sabem que Kiev está sendo cercada e que Kharkiv está sendo bombardeada" , afirmou Aleksei Miniailo ao GLOBO, de Moscou. "Essa é mais uma prova de que elas não estão de fato apoiando a guerra, mas sim apoiando a narrativa criada pela propaganda [oficial]."

A pesquisa mostra uma clara divisão etária na rejeição ao conflito: 40% dos russos entre 18 e 29 anos são contra a guerra, passando a 30% na faixa entre 30 e 41 anos e ficando abaixo dos 20% entre os que têm mais de 42 anos. Para Miniailo, mais um reflexo da forma como são consumidas as informações relacionadas à guerra.

"Muitos simplesmente não acreditam que uma guerra esteja acontecendo na Ucrânia. Mas pessoas mais jovens tendem a se informar mais pelas redes sociais, têm a mente mais aberta e são menos propensas a acreditar na propaganda oficial. Então agora são mais realistas em suas percepções sobre o que está acontecendo", opinou.

Ao todo, foram ouvidas 1,8 mil pessoas por telefone nesta primeira leva da pesquisa, que está sendo atualizada regularmente, segundo Minialo, e cujos resultados estão sendo publicados na página do projeto.

Apoio complexo

Em outra frente, o Crônicas, em parceria com a empresa de análise de dados Tazero, também analisou cerca de 8,3 milhões de publicações no Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e nas redes mais usadas pelos russos, o VKontakte e o Odnoklassniki. E as conclusões ajudaram a confirmar a ideia de que o apoio ao conflito no país não é uniforme.

Apesar da maior parte das publicações ser positiva em relação à guerra — 51,8%, contra 29,9% negativas — 30% delas trazem opiniões favoráveis à população ucraniana. Ofensas aos vizinhos correspondem a apenas 2,4% das postagens.

"Isso é uma prova de que os russos, na realidade, não apoiam o que está realmente acontecendo porque, se eles estivessem, seriam mais agressivos em relação aos ucranianos, já que muitas pessoas estão sendo mortas" , diz Miniailo.

"Você não pode apoiar uma guerra assim sem odiar seu inimigo. Isso ocorre porque as pessoas absorveram a informação [oficial] de que não há mortes entre os civis na guerra."

O projeto publicou partes de alguns depoimentos, e uma mulher de 70 anos, moradora de uma pequena aldeia, não identificada, comprova essa visão até certo ponto confusa sobre a guerra.

“Meu neto tem 20 anos, meu filho 43, tenho medo que sejam convocados caso uma guerra comece. E a nação ucraniana não nos fez nada de errado, gosto muito deles” , afirmou a entrevistada.

Em seguida, ela foi questionada se apoiava a “operação especial militar”.

“Claro que sim. Vamos chutar aqueles ‘maidaneiros’ [referência à Euromaidan, revolta que derrubou um governo pró-Moscou em 2014]. Que vivam os verdadeiros ucranianos. A nação ucraniana que amamos. Não existe uma nação ruim, apenas pessoas ruins. Deixem o governo decidir se apoia ou não [a guerra]. Não cabe a mim responder. Sou contra guerras. Todas. De todos os lados”, respondeu.

Embora ainda minoritário, o número de publicações mencionando a economia, 15,7%, sinaliza uma preocupação com os efeitos das sanções — projeções iniciais da Bloomberg apontam para uma queda de 9% no PIB russo neste ano, mas a situação pode ficar ainda pior. Isso, para Miniailo, pode eventualmente afetar a visão dos russos sobre a guerra.

"Esse é um problema da guerra, as pessoas não ligarem muito para coisas que não as afetam" disse Minailo. "Mas agora os preços vão dobrar até o fim do ano e as pessoas vão começar a perguntar "quem é o culpado?" ou "essa guerra vale a pena?". Elas vão começar a fazer perguntas que deveriam ter sido feitas no início do conflito."

Na conversa com O GLOBO, Aleksei Miniailo afirmou que a segunda leva de entrevistas, hoje em suas etapas finais, começou a ser feita depois da aprovação das leis que que controlam declarações sobre a guerra, e isso pode impactar os números futuros.

"Tivemos pessoas dizendo que poderiam ser processadas se respondessem de tal forma, até fizemos alguns testes para medir o nível de medo. E percebemos que muitas pessoas que dizem apoiar a guerra o fazem para se sentirem seguras. E algumas que não apoiam simplesmente se recusam a responder" , revelou.

