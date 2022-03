Reprodução/Twitter - 16.03.2022 Imagens mostram a Praça do Comércio, em Lisboa, tomada pela nuvem de poeira

Após atingir Madri e boa parte da Espanha ontem (15), a nuvem de poeira laranja do Saara chegou a Portugal nesta quarta-feira (16). Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a coloração das paisagens alterada pelo fenômeno meteorológico:

Gente, olha o que a nossa querida Andrea Zamorano nos envia!! Praça do Commercio, hoje, em Lisboa, tomada pela poeira do Deserto do Saara. E assim está grande parte de Lisboa!!! Assustador este fenômeno. Dizem que assim está França e Espanha, também. A. pic.twitter.com/CfFYNAjh8G — Afonso Borges (@afonsoborges) March 16, 2022

Segundo a Agência Estatal de Meteorologia da Espanha (AEMET) além dos dois países, o território da França também está sob a nuvem. Em imagens de salélites compartilhadas no Twitter é possível ver a poeira:

Imagen, adquirida por uno de los satélites @CopernicusEU #Sentinel -3 el 15 de marzo de 2022, muestra la nube de #PolvoSahariano que envuelve los cielos de, España, Portugal y Francia pic.twitter.com/stuPypmc3X — AEMET (@AEMET_Esp) March 16, 2022

Fenômeno meteorológico

Em vídeo, a AEMET explicou que o fenômeno, conhecido como "calima" ("bruma" em tradução livre), acontece devido as tempestades no deserto do Saara que criam rajadas de vento que levantam partículas de areia e pó.

Em decorrência da diferença de temperatura, as partículas menores ficam suspensas no ar e são transportadas até a Península Ibérica, causando a nuvem de poeira vista em Portugal, Espanha e França.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, "os efeitos mais visíveis são a alteração da cor do céu, visto que as poeiras estão normalmente acima da superfície".

