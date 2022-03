Reprodução/Painel Global Terremoto no Japão

Um terremoto de 7.3 graus de magnitude foi registrado no Norte do Japão nesta quarta-feira, por volta de 23h40, no horário local. O tremor foi sentido principalmente nas cidades de Fukushima e Miyagi. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o abalo ocorreu a uma profundidade de 60 quilómetros. As autoridades solicitaram que moradores fiquem longe do oceano ou da foz de rios na região. Veja vídeos abaixo:

URGENTE: terremoto no Japão:



As imagens da ‘Japense Media NHK’ mostram o momento em que o terremoto atingiu o Japão. pic.twitter.com/fr5GX65TO0 — Patricia Ribeiro (@Patrici79518969) March 16, 2022





⚠️ REGISTRO: Um terremoto de magnitude 7,3 acaba de atingir a costa nordeste do Japão, próximo a Fukushima.



Os tremores também foram sentidos em Tóquio, onde mora um dos nossos ADM, que fez um registro do momento. Felizmente, com ele foi só um susto 😬 pic.twitter.com/JTbm3DTP84 — Japão日本FC (@japaofcbr) March 16, 2022

Fukushima foi devastada por um terremoto e tsunami após um tremor de 9 graus de magnitude em 2011, o que também causou um desastre nuclear. Ainda não há relatos de vítimas ou danos.

A emissora etatatal de TV NHK disse que o tsunami já pode ter atingido algumas áreas. A Tokyo Electric Power Company Holdings, que opera a usina nuclear de Fukushima, afirmou que está verificando possíveis danos.

