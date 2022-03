Reprodução/Twitter Incêndio em prédio residencial localizado em Kiev, capital da Ucrânia, após bombardeio russo

Ao menos quatro pessoas morreram vítimas de ataques aéreos russos nesta terça-feira em Kiev, disseram autoridades da Ucrânia, enquanto as forças invasoras russas miram alvos de infraestrutura e da capacidade industrial ucranianas frente às dificuldades de conquistar cidades.

As vítimas fatais confirmadas de Kiev estavam em áreas civis. Bombas russas atingiram dois arranha-céus no distrito de Sviatoshynskyi, área urbana na parte oeste da capital ucraniana. Segundo os socorristas, o ataque ocorreu das 4h22 às 5h51. Como resultado do bombardeio, um incêndio tomou um edifício residencial de 16 andares, consumindo todos os seus andares. Além dos mortos, bombeiros registraram outros cinco feridos e 48 resgatados.

“Amigos! O mundo inteiro deve saber e ver o que está acontecendo na Ucrânia. Como a Rússia está tentando destruir nosso Estado, nossas cidades, como está matando ucranianos. Este é um prédio no distrito de Sviatoshynskyi da capital. Mais precisamente, o que restou dele depois que o projétil atingiu”, escreveu o prefeito Vitaliy Klitschko numa rede social.

Klitschko anunciou um toque de recolher de 36 horas na capital ucraniana a partir desta terça-feira à noite. "Hoje é um dia difícil e perigoso", afirmou o prefeito em um comunicado, no qual explica que a circulação na cidade será proibido a partir das 20h locais. As pessoas poderão se deslocar apenas para ir para abrigos.

Durante a manhã, bombas russas danificaram um prédio residencial de 9 andares no distrito de Podilskyi, uma zona de produção industrial, gerando um incêndio que se espalhou do térreo ao 5º andar. O Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia disse que houve um ferido. Houve registros ainda de ataques em uma casa particular e em uma estação de metrô.

Uma fábrica de armas no centro de Kiev também foi atingida, com imagens feitas por um morador local mostrando fumaça saindo do telhado. Do lado de fora dos quiosques próximos, lojistas e ajudantes varreram vidros e outros detritos do impacto das explosões.

A Rússia disse na segunda-feira que planeja atacar fábricas de armas ucranianas em retaliação ao que disse ser um ataque ucraniano na cidade de Donetsk, controlada por separatistas pró-Moscou, e pediu aos civis que fiquem longe. Segundo a Rússia, o ataque matou mais de 20 civis.

A atual estratégia russa, após sua ofensiva encontrar muitas dificuldades, parece mirar sobretudo a infraestrutura e a capacidade de produção industrial militar ucranianas.

“O Kremlin provavelmente agora sabe que não tomará a Ucrânia, então eles querem prejudicar sua economia e indústrias o máximo possível”, afirmou Konrad Muzyka, da consultoria de defesa polonesa Rochan.

Nesta terça-feira, o aeroporto da cidade de Dnipro, a Sudeste da capital, sofreu uma "destruição maciça" após dois bombardeios russos na madrugada de terça-feira. O governador da região, Valentin Reznichenko, afirmou que "durante a noite, o inimigo atacou o aeroporto de Dnipro. Dois ataques. A pista foi destruída. O terminal está muito danificado. Destruição maciça".

Dnipro, uma cidade industrial de um milhão de habitantes por onde passa o rio de mesmo nome que separa o Leste próximo à Rússia do restante de seu território, escapou relativamente intacta do início do avanço do Exército russo. No sábado passado, no entanto, foi alvo de bombardeios que provocaram pelo menos uma morte. Outros aeroportos como o de Antonov, a Norte de Kiev, foi atacado.

Autoridades disseram que dois mil carros veículos conseguiram escapar nesta terça-feira da cidade de Mariupol, no Sudeste, e que outros dois mil estavam prontos para partir. A quantidade marcou um aumento significativo em relação à segunda-feira, quando cerca de 150 carros deixaram a cidade, cercada por forças russas.

*Com agências internacionais

