O operador de câmeras da emissora norte-americana Fox News , Pierre Zakrzewski, morreu após sofrer ataque na Ucrânia, que já entra no 20º dia de conflito . A informação foi divulgada pelo âncora da emissora John Roberts nesta terça-feira (15), por meio das redes sociais.

O cinegrafista fazia um reportagem em Horenka, próximo a Kiev, capital do país, com o jornalista britânico Benjamin Hall, quando o veículo deles foi atingido. O correspondente ficou ferido no ataque e, segundo informações da CEO do canal, Suzanne Scott, ele segue internado na Ucrânia.

Zakrzewski morava em Londres, mas trabalhava na Ucrânia desde fevereiro.

"Pierre era um fotógrafo de zona de guerra que cobria quase todas as histórias internacionais para a Fox News , do Iraque ao Afeganistão e à Síria durante seu longo mandato conosco. Sua paixão e talento como jornalista eram inigualáveis. Com sede em Londres, Pierre trabalhava na Ucrânia desde fevereiro", afirmou Suzanne Scott.

A morte do cinegrafista ocorre um dia após o jornalista norte-americano Brent Renaud ser assassinado a tiros por forças russas na cidade ucraniana de Irpin, na região de Kiev . Na ocasião, outro profissional também ficou ferido.

