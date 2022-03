Yan Boechat/O Globo - 14.03.2022 Três homens acusados de roubar casas em Irpin amarrados a postes na entrada da cidade

Enquanto soldados russos e ucranianos travavam no fim de semana a batalha pelo controle de Irpin, cidade dormitório às portas de Kiev, dois homens relativamente jovens saqueavam um pequeno mercado. Duas idosas faziam o mesmo . Carregavam tudo que podiam em carrinhos de compra.

Os homens sorriam enquanto seguiam com dificuldade pela rua repleta de escombros. Estavam aparentemente bêbados. Um deles tinha o olho inchado, como se tivesse sido agredido. Ofereceram-me um xampu e uma caixa de chocolates, como se houvesse fartura de tudo nessa cidade agora só cheia de morte.

Saqueadores como eles têm sido tratados com extrema violência pelo Exército ucraniano e pelas milícias civis.

Na tarde de sábado, três homens foram capturados sob a acusação de estarem roubando as casas dos civis que fugiram de Irpin. Foram levados para a entrada da cidade, despidos da cintura para baixo e amarrados com sacos e filme plástico a postes de metal.

Leia Também

Para impedir que falassem, os soldados colocaram batatas em suas bocas. Ao ver jornalistas se aproximando, um deles cuspiu a batata e disse, em inglês:

"Eu não sei por que estou aqui, eu não sei, eu estava apenas dirigindo."

Logo um soldado ucraniano o mandou para de falar. Deu-lhe um tapa na cara e colocou uma outra batata em sua boca. O homem sangrava pelo nariz e parecia ter um pedaço de dente preso ao lábio.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.