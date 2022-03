Reproducao / CNN Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta sexta-feira (11) que a Ucrânia conseguiu se posicionar de maneira estratégica em sua guerra contra a Rússia.

Apesar do otimismo, Zelensky afirmou que ainda não é possível determinar quanto os bombardeios vão durar.

"É impossível dizer quanto dias ainda temos para libertar a terra ucraniana. Mas podemos dizer que faremos isso. Já atingimos um ponto de virada estratégico" , disse ele em pronunciamento pela TV.

Na mesma ocasião, o mandatário também fez um apelo à comunidade internacional para que sejam mais incisivos sobre a Rússia com sanções.

