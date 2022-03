O Antagonista Na Polônia, Kamala Harris diz que Rússia comete “atrocidades”

Nesta quinta-feira (10), durante sua visita à Polônia, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, condenou os ataques da Rússia à Ucrânia, os quais classificou de “atrocidades”. Kamala se reuniu com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, em Varsóvia, no 15º dia de guerra na Ucrânia.

Outro destino de Kamala na passagem pela Europa é Bucareste, capital da Romênia. Os dois países têm sido os principais receptores de refugiados desde o início da invasão de tropas russas, em 24 de fevereiro. A viagem pode ser interpretada como um novo esforço dos EUA em manifestar apoio ao governo de Volodymyr Zelensky.

“Temos testemunhado há semanas atrocidades em uma proporção inimaginável” , disse Kamala, fazendo menção aos bombardeiros russos a uma maternidade na Ucrânia nessa quarta-feira (9/3), quando mulheres grávidas deram à luz no porão. A Rússia nega ataques e diz que é alvo de fake news.

O hospital, na cidade sitiada de Mariupol, foi atingido “várias vezes” por bombas russas. Uma delas “errou” o prédio por metros e deixou uma cratera de cerca de dois andares de profundidade, segundo as autoridades ucranianas.

O presidente da Polônia foi ainda mais enfático. Duda disse que há provas de crimes de guerra praticados pelos russos e afirmou que a Rússia será responsabilizada.

Kamala disparou críticas ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, e indicou consequências econômicas para o país.

A vice-presidente ainda declarou que "está mais do que claro" que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) é mais forte e a Rússia é mais fraca pelo que fez. Segundo ela, os EUA vão defender “cada centímetro do território da Otan”, pois os princípios da aliança militar ocidental estão em jogo.









Quando ambos foram questionados sobre o imbróglio envolvendo o envio de jatos militares para a Ucrânia, que causou uma pequena crise pública, Harris e Duda não responderam diretamente à questão e reforçaram apenas que enviaram US$ 240 milhões para a segurança do país.

"Quero destacar que EUA e Polônia nunca estiveram tão unidos. Estamos unidos no que fizemos até agora e estamos preparados para ajudar a Ucrânia e seu povo. Ponto final", disse aos jornalistas. Duda, por sua vez, disse que essa é uma "questão bastante complexa".

A questão envolvendo os caças MIG-29 começou após o secretário de Estado Antony Blinken dizer que está analisando uma proposta para a Polônia ceder seus jatos à Força Aérea ucraniana, mas que Varsóvia tinha resistência a isso. Para tentar resolver a questão, os poloneses ofereceram mandar os aviões para a base militar dos EUA na Alemanha, que aí enviariam para Kiev.

No entanto, o fornecimento desses jatos é bastante delicado porque poderia ser entendido pela Rússia como uma declaração de guerra, algo que a Otan não quer fazer para não ampliar o conflito. Essa é a mesma justificativa da Aliança de não decretar uma "no-fly zone" nos céus ucranianos.

Por outro lado, o governo de Kiev tem implorado para que os países enviem esses jatos para a defesa do país, que tem uma Força Aérea muito inferior a dos russos.

