Loey Felipe/ONU Em frente à sede da ONU, manifestantes protestam contra a invasão da Rússia à Ucrânia

O presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, exigiram um cessar-fogo imediato em um telefonema com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse uma autoridade do governo alemão. Scholz e Macron disseram a Putin hoje que qualquer solução para a guerra na Ucrânia precisa ser alcançada por meio de negociações diplomáticas. Os três concordaram em manter contato próximo nos próximos dias, acrescentou.

Hoje na Turquia os Ministros das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e da Ucrânia, Dmytro Kuleba, se reuniram por uma hora e meia em Antália.

Esse foi o primeiro encontro de nível ministerial entre os dois países desde o início da invasão russa à Ucrânia , em 24 de fevereiro, em iniciativa mediada pelo governo turco. No entanto, a conversa não produziu nenhum avanço concreto.

A invasão russa ao território ucraniano chegou hoje ao 15º dia, com registros de novos bombardeios, como na cidade portuária de Mariupol, onde uma maternidade foi destruída. O ministro ucraniano, Dmitro Kuleba, disse que a Rússia reafirmou as mesmas exigências por uma trégua. São elas:

Reconhecimento das áreas separatistas de Donetsk e Lugansk como repúblicas independentes;

Leia Também

Reconhecimento da Crimeia, anexada pelos russos unilateralmente em 2014, como território russo;

Garantia de que Ucrânia não entrará na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) nem na União Europeia.

Ontem (9), o presidente da ucraniano, Volodimir Zelensky afirmou estar disposto a fazer concessões para por fim à guerra, mas não especificou quais. "A questão aqui não é o que eu posso dar. Em todas as negociações, meu objetivo é acabar com a guerra com a Rússia. E também estou pronto para dar alguns passos", disse.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.