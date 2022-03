Reprodução/Twitter Dmytro Kuleba, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia

Dmytro Kuleba, ministro da Relações Exteriores da Ucrânia, afirmou nesta quarta-feira (9) que não tem 'expectativa alta' para reunião com a Rússia. Ele vai se reunir amanhã com Sergei Larov, chanceler russo, para negociações sobre a guerra.

"Não tenho expectativas altas, mas definitivamente tentaremos tirar o máximo proveito disso", escreveu o ministro em publicação no Facebook. Ele afirmou que a Ucrânia está trabalhando duro para tornar as "negociações mais eficientes".

De acordo com Kuleba, a prioridade são negociar um "cessar-fogo libertar nossos territórios, e o terceiro ponto é, claro, resolver todas as questões humanitárias". O chanceler ucraniano afirmou que o conflito é "um desastre humanitário criado pelo exército russo".

Ele também afirmou que vai para o encontro com "uma posição forte" e espera encontrar um solução: "Depende, em particular, de quais instruções e diretrizes o sr. Lavrov está adotando nessas negociações. Espero que ele aborde essas negociações de boa-fé, não de uma perspectiva de propaganda, mas realmente com a tarefa de encontrar uma solução para acabar com esta guerra iniciada pela Rússia."

