Forças Armadas da Ucrânia teriam abatido uma aeronave de combate russo. No vídeo, que foi compartilhado pelo perfil do ministério da Defesa ucraniano, o caça-bombardeiro tático Sukhoi Su-34, considerado estrela do arsenal aeroespacial russo, aparece caindo atrás de alguns prédios em Chernihiv, nordeste da capital, sob aplausos de moradores.

Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик! pic.twitter.com/D3yiff8uyr — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2022

De acordo com o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia (SES), dois membros da tripulação foram vistos saltando de paraquedas de um jato russo caído no sábado, na mesma região. Autoridades disseram nas redes sociais que o avião foi derrubado e duas pessoas resgatadas.

Мінус один.

Щойно, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту ВОЛНОВАХА було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34.

Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста.

Слава Україні! pic.twitter.com/6nMYKYnPcW — ВОЇНИ УКРАЇНИ🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) March 3, 2022

Em outra imagem, era possível identificar o avião de combate russo a partir dos destroços. O detalhe do número “24” no estabilizador vertical do avião, determinou que a aeronave era um caça Sukhoi Su-34.

Чернігів↘️

5 березня близько 12:40 над м. Чернігів було збито ворожий літак, внаслідок чого сталося його падіння на околицю приватного сектору.



Інформація уточнюється. Врятовано 2 особи.



Від ДСНС залучено 23 особи та 4 од. техніки #stoprussia https://t.co/NcAnrc2JtR pic.twitter.com/DDE8B8nCDA — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) March 5, 2022

Segundo o Washington Post, o mesmo avião foi fotografado em 2019 na Rússia por observadores de aviões, e a identificação foi confirmada por Tony Wilson, do Monitor da Força de Segurança do Instituto de Direitos Humanos da Columbia Law School.

