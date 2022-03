Reprodução Maior aeronave do mundo foi destruída

A TV estatal russa exibiu nesta semana as primeiras imagens do que restou do Antonov-225 Mriya, o maior avião do mundo, destruído após um bombardeio no aeroporto Hostomel, perto de Kiev, na última sexta-feira.

Uma correspondente do Canal 1 mostrou o hangar muito danificado e destroços espalhados pelo local. Na parte da frente do avião, a cabine parece ter se partido ao meio. Parte da estrutura, no chão, está esmagada. As asas também estão tortas e restaram turbinas em apenas um dos lados da aeronave. O vídeo mostra até um projétil próximo do Antonov-225.

Russian State TV report from Gostomel Airport in Kyiv. Sadly An-225 completely destroyed. pic.twitter.com/9kN04Gkz91 — Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) March 4, 2022





A informação sobre a destruição do avião foi confirmada pela fabricante de armas estatal ucraniana Ukroboronprom no domingo. Na ocasião, ainda sem ter a dimensão do estrago, informou que a recuperação do cargueiro custaria mais de US$ 3 bilhões (equivalente a mais de R$ 15 bilhões).

Nesta quinta-feira, a Antonov, empresa de serviços de aeronaves ucranianas e dona do Antonov-225, também informou no Twitter que o avião ainda não foi inspecionado por especialistas e o governo local ainda não tem informações sobre a condição técnica do cargueiro.

Currently, until the #AN225 has been inspected by experts, we cannot report on the technical condition of the aircraft.



Please wait for the official announcements about the condition of the aircraft #StopRussia #Ukraine https://t.co/pEXDanePTw — ANTONOV Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) March 3, 2022





O avião destruído tinha mais de 80 metros de comprimento, mais da metade em compartimento de carga. A velocidade de cruzeiro era de de 800 km/h.

As informações são de agências internacionais.