Reprodução/YouTube/Autoridade Nuclear Ucraniana Usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia

Um incêndio foi registrado na usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, nesta quinta-feira (3). Segundo Dmytro Orlov, prefeito de Energodar , cidade vizinha do município onde fica localizada a maior usina da Europa, o fogo começou após o ataque das tropas russas.

"Como resultado do contínuo bombardeio inimigo de prédios e unidades da maior usina nuclear da Europa, a usina nuclear de Zaporizhzhia está pegando fogo", disse Orlov em seu canal Telegram.

Mais cedo, o prefeito fez um aviso nas redes sociais sobre o avanço dos russos e disse que "tiros altos podem ser ouvidos na cidade". A Agência Internacional de Energia Atômica, ligada às Nações Unidas, pediu que as tropas russas e ucranianas deixassem a área próxima à da usina.

A Rússia já tomou a extinta usina de Chernobyl, a cerca de 100 quilômetros ao norte de Kiev, capital da Ucrânia.

