Reprodução General russo Andrei Sukhovetskydo teria sido morto em combate, diz mídia ucraniana

Um general russo de alto escalão foi morto na guerra com a Ucrânia, de acordo com um post de um deputado do grupo de veteranos russos na rede social VKontakte. Sergei Chipilev afirma que Andrei Sukhovetsky, vice-comandante do 41º Exército de Armas Combinadas do Distrito Militar Central, morreu nesta quarta-feira. A informação também foi divulgada pelos meios de comunicação e forças militares da Ucrânia.

No mesmo dia, o Ministério da Defesa da Rússia informou que 498 soldados russos morreram e 1.597 ficaram feridos na Ucrânia desde o início da operação militar de Moscou no país, em 24 de fevereiro. O alto volume de baixas, em apenas uma semana, pode expor uma potencial fraqueza de Putin. O nome do general russo não foi mencionado entre os mortos. A Ucrânia, no entanto, diz que o verdadeiro número de soldados russos mortos é maior do que Moscou admite.

'É com grande tristeza que tomamos conhecimento da trágica notícia sobre a morte de nosso amigo, o major-general Andrei Aleksandrovich Sukhovetsky, no território da Ucrânia durante uma operação especial.', diz o post.

A confirmação da morte do general foi compartilhada pelo jornalista investigativo búlgaro Christo Grozev.

De acordo com agência de notícias ucraniana Fakti, depois de se formar na Escola Superior de Comando Aerotransportado de Ryazan em 1995, Sukhovetsky iniciou sua carreira como comandante de pelotão. Ele se tornou chefe de gabinete da unidade de assalto aerotransportado da Guarda e estava em seu cargo mais recente desde outubro de 2021 lotado em Novosibirsk, capital da província homônima, na Sibéria.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.