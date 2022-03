Reprodução/Ministério das Relações Exteriores da República da Bielorrússia Primeira reunião entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky aconteceu na segunda-feira

A segunda rodada de negociações entre delegações da Ucrânia e da Rússia irá acontecer nesta quarta-feira (2), informa a agência russa de notícias Tass com base em fontes do governo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.