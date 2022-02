Reprodução O presidente da Rússia Vladimir Putin

O ocidente reagiu às declarações de Vladimir Putin, presidente da Rússia, que afirmou ter colocado o sistema de defesa nuclear do país em alerta para prevenção de possíveis ataques.

Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan, afirmou em entrevista a CNN internacional que o mandatário russo cai em uma "retórica perigosa".

"Essa é uma retórica perigosa. Esse é um comportamento irresponsável. E, claro, quando você combina essa retórica com o que estão fazendo na Ucrânia, travando uma guerra contra uma nação independente e soberana, conduzindo uma invasão completa à Ucrânia, isso aumenta a gravidade da situação", disse.

Segundo Putin, a medida foi tomada por precaução, embora nenhum país ocidental tenha sinalizado que entrará no conflito. À Agência Tass, ele disse que as sanções anunciadas pelos ocidentais são "Ilegítimas".

Ontem, a Comissão Europeia anunciou que o país estava banido do sistema de transações bancárias internacionais Swift. A União Europeia deve aplicar sanções diretas a Putin e Sergei Lavrov, Ministro das Relações Exteriores da Rússia. O espaço aéreo da Europa foi fechado para aviões russos, e a Sputnik, principal agência de notícias do país, foi banida do bloco.

