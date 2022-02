foto: Reprodução/Twitter Ylva Johansson Ylva Johansson em entrevista

A comissária europeia para Assuntos Internos, Ylva Johansson, afirmou neste domingo (27) que vai debater a implementação de uma diretriz inédita para a proteção dos ucranianos durante uma reunião do bloco.

A medida é um instrumento para dar uma proteção imediata e temporária para os deslocados promovendo - sem cotas obrigatórias - um equilíbrio dos esforços entre os países da UE que recebem essas pessoas. A possibilidade nunca foi aplicada, mesmo com a crise migratória iniciada em 2015.

"É o momento certo para usar a diretiva para a proteção e está na agenda para dar a proteção justa. É algo que discutirei hoje com países-membros", disse Johansson.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.