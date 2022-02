Reprodução/Flickr A Argélia fica no Norte de África

A empresa petrolífera estatal da Argélia, a Sonatrach, afirmou que está pronta para fornecer mais gás natural para a Europa em caso de queda nas exportações da Rússia por conta das sanções pela guerra na Ucrânia .

O CEO da empresa, Toufik Hakkaha, afirmou ao jornal "Liberté" que o gasoduto Transmed, que liga a Argélia à Itália, pode ser utilizado para esse fim.

