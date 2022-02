Reprodução/ Twitter @SecBlinken Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, se dirigiu ao povo russo em uma mensagem divulgada pelo Twitter neste sábado. No idioma do país que iniciou uma ofensiva contra a Ucrânia há três dias , ele afirmou que os cidadãos não "merecem" uma guerra contra os "vizinhos".

"Ao povo russo: vocês merecem viver com segurança e dignidade, como todo mundo, em toda parte", diz a nota, publicada em um vídeo com a insígnia do Departamento de Estado norte-americano.

Народу России: вы заслуживаете того, чтобы жить в мире и достоинстве, как и украинцы. Как и все люди где бы то ни было. pic.twitter.com/1O1ArMB8Uw — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 26, 2022

"Ninguém tenta colocar isso em perigo. Vocês não merecem uma guerra inútil com seus vizinhos, amigos e familiares na Ucrânia. O povo ucraniano merece viver em paz, como vocês", concluiu.

Ned Price, porta-voz do Departamento, também compartilhou o post. "Uma mensagem ao povo russo: não responsabilizamos vocês pelas ações do seu governo".

Ontem, ao anunciar um novo pacote de sanções contra a Rússia, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden chamou o presidente da Rússia de 'agressor'.

"Putin é o agressor. Putin escolheu essa guerra e agora ele e seu país suportarão as consequências", disse. "Putin cometeu um ataque aos princípios que dão suporte à paz global. Essa guerra nunca foi motivada por preocupações com a segurança. Foi motivada pelo desejo de Putin por um império, por quaisquer meios necessários. (...) Ele tem ambições muito maiores do que a Ucrânia."

