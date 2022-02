Reprodução/Flickr Jens Stoltenberg secretário-geral Otan

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, afirmou que o ataque da Rússia contra a Ucrânia "é um ato brutal de guerra" e exortou para que Moscou retire suas tropas do país vizinho.



"O que falávamos há meses aconteceu. É um momento grave para nós, a guerra está na Europa", disse o representante em coletiva de imprensa, confirmando que haverá o reforço na defesa da Aliança.